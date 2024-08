Corriere dello Sport – Psg-Osimhen, interesse concreto: ma i francesi vogliono uno sconto

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse concreto del Paris Saint-Germain, per Victor Osimhen. Il giocatore è seriamente nel mirino del club, tanto che Roberto Calenda, avrebbe già un accordo con loro. Al momento, però, nessun punto di incontro con il Napoli. I parigini vogliono uno sconto importante, la proposta è di 90 milioni, ma non rispetta i parametri e le idee di De Laurentiis. Il patron vuole cedere il suo gioiello, ma per una cifra intorno ai 130 milioni di euro, che rispetti quantomeno la clausola rescissoria. Tra l’altro, la storia di Kvara, ha già creato un po’ di tensione.

