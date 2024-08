Il Mattino – Lukaku, Chelsea spazientito: trovato l’accordo con l’Aston Villa

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Romelu Lukaku. Come risaputo, il belga è nel mirino del Napoli da mesi, ma non è ancora possibile effettuare una vera e propria mossa di mercato, perché è necessaria prima la cessione di Victor Osimhen.

Il tempo stringe e il Chelsea sta perdendo la pazienza, muovendosi in autonomia sul mercato. Difatti, il club avrebbe trovato un accordo con l’Aston Villa, per far trasferire l’ex Roma a Birmingham. Tuttavia, le volontà di Lukaku sono chiare: lui vuole solo tornare da Conte. La chiave è la cessione di Osimhen, che al momento sembra essere lontana dalla sua concretizzazione.

