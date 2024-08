Corriere dello Sport – Cajuste riflette sull’offerta del Galatasaray. Gaetano verso Cagliari

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato in uscita del Napoli. Jens Cajuste sta riflettendo sull’offerta del Galatasaray. Nonostante le perplessità e la voglia di approdare in Premier, non ha chiuso del tutto le porte alla squadra. Dopo tanti segnali negativi, il giocatore sta valutando con attenzione anche la proposta dei turchi.

Proseguono i contatti per Gianluca Gaetano con il Cagliari, le distanze non sono state ridotte del tutto, ma la volontà di accelerare per chiudere, c’è da ambedue le parti.

