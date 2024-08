Corriere dello Sport – Napoli e Chelsea valutano lo scambio, ma Osimhen pensa all’Arsenal

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile affare tra Napoli e Chelsea. L’operazione a cui stanno pensando, è proprio uno scambio fra Osimhen e Lukaku. Tuttavia, i Blues, non sembrerebbero essere affatto la prima scelta del nigeriano, che si starebbe mettendo di traverso nella trattativa.

Considerando il suo placet, non sarà possibile, in alcun modo, definire un affare con il Chelsea. Intanto a Londra c’è l’Arsenal, che è in cerca di un centravanti ed è anche un estimatore di Osimhen.

