La Stampa – Chiesa, il Napoli non affonda per un motivo e Giuntoli cerca soluzioni in Premier

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Federico Chiesa. Il giocatore della Juventus, è un vero e proprio ostacolo per il mercato in entrata. Al momento sono già sfumate alcune piste, come Roma, Bayern Monaco e Napoli, che a sua volta non cercherà di portarlo in azzurro, finché non capirà che sembianze avrà il proprio attacco. Intanto i bianconeri non tolgono gli occhi da Raspadori, e la società sta cercando una soluzione in Premier con Ramadani (agente di Chiesa). Contatti in corso con Tottenham, Chelsea, United e Arsenal. Sullo sfondo si fa spazio l’Inter, che vorrebbe portarlo a Milano a fine contratto, ovvero fra un anno.

