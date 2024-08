SSCN: “Gol partita di un preziosissimo Raspadori, si illumina anche Kvara”

La società ha commentato la prova degli azzurri contro il Brest: “Il Napoli batte il Brest e vince la seconda amichevole internazionale a Castel di Sangro, il quarto test complessivo di questa preparazione estiva.

Il gol partita è un preziosismo di Raspadori che sul finire di primo tempo stoppa al volo un cross di Mazzocchi e con una girata di sinistro infila un diagonale splendido. Nel secondo tempo si illumina anche la stella di Kvara che con un destro a giro colpisce il palo. Gli azzurri legittimano così il successo e adesso affronteranno il Girona sabato sempre al Patini per l’ultima amichevole estiva in proiezione del debutto ufficiale in Coppa Italia il 10 agosto al Maradona“.

