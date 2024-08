L’Equipe – Allarme dalla Francia: “Lukaku non aspetterà in eterno il Napoli!”

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Victor Osimhen, parlando dell’affare con il Psg: “Luis Campos (l’uomo che gestisce il calciomercato del Psg, ndr) conosce perfettamente il mercato, i suoi meccanismi e il suo funzionamento e può anche gestire il tempo a suo piacimento per avere i giocatori al miglior prezzo.

In alcuni casi, il portoghese è convinto di essere in grado di vincere alla fine della finestra di mercato. Potrebbe essere il caso di Victor Osimhen. Il Napoli aspetta di poter vendere il nigeriano in modo da poter portare a casa in Romelu Lukaku. Più passano le settimane, più gli italiani potrebbero trovarsi in una posizione delicata perché il belga non aspetterà, con il rischio di finire a mani vuote”.

