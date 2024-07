Tutti i possibili scenari sul futuro di Osimhen

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? Ad oggi non ci sarebbe ancora nulla di definito, ma ci sarebbero ipotesi ben precise da considerare.

Il futuro di Victor Osimhen è attualmente il tema più discusso in relazione al mercato del Napoli. Per il club risolvere la situazione è sicuramente una priorità, ma a quanto sembra nessun accordo con nessun club è stato lontanamente trovato. Ma cosa potrebbe succedere prima della prossima stagione di campionato? Quali sono le possibili mete per l’attaccante nigeriano?

La pista Paris Saint-Germain

Per Victor Osimhen il Paris Saint-Germain sembrava essere la pista più concreta. Negli ultimi giorni però si è parlato di una frenata da parte di entrambe le parti. L’ultima offerta del club francese sarebbe stata di 90 milioni, offerta rifiutata dal club azzurro che stimerebbe l’attaccante nigeriano intorno ai 130. Aurelio De Laurentiis potrebbe concedere qualche sconto, ma in questo caso la differenza tra domanda e offerta è troppo distante. La mossa che avrebbe fatto raffreddare i rapporti tra i due club sarebbe stata un’offerta da parte del club francese di 200 milioni di euro per Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Il Presidente azzurro non avrebbe perso tempo a rifiutare e da lì non sarebbe più arrivata alcuna proposta. Il giocatore gradirebbe comunque un ipotetico trasferimento nel suddetto club in quanto vorrebbe disputare la prossima Champions League.

L’ipotesi Chelsea

In attesa di una nuova offerta da parte del Paris Saint-Germain non sarebbe chiusa del tutto la pista Chelsea . Nella trattativa potrebbe essere inserito l’attaccante Romelu Lukaku. Oltre allo scambio tra i due il prezzo basilare per il club inglese sarebbe pari a 70 milioni. Romelu Lukaku avrebbe già accettato tale condizione, così come il tecnico Antonio Conte. In questo caso mancherebbe però un accordo circa la formula dell’operazione. Il Chelsea preferirebbe un prestito oneroso, per nulla gradito dal Napoli. Un altro dubbio che aleggia intorno a tale ipotesi è la volontà dell’attaccante del nigeriano, che andando nel club di Premier League non giocherà la Champion League almeno per il prossimo anno.

La permanenza al Napoli

Chelsea e Paris Saint-Germain sono ad oggi i club con la quale c’è stato un dialogo. Ma se non si dovesse trovare alcuna soluzione? Probabilmente Victor Osimhen potrebbe continuare a vestire la maglia del Napoli. Secondo le ultime notizie riportare da Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, il club vorrebbe cederlo ed anche l’attaccante vorrebbe andare via. Al contempo il Presidente Aurelio De Laurentiis non avrebbe intenzione di fare sconti a nessuno. La situazione al momento sarebbe dunque tutt’altro che facile.