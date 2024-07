Accostato al Napoli, Hermoso rifiuta il Bologna: la situazione

Mario Hermoso, ex difensore dell’Atletico Madrid ed accostato di recente al Napoli, avrebbe rifiutato un eventuale trasferimento al Bologna.

Mario Hermoso è stato di recente accostato al Napoli per un interesse da parte del club azzurro nei suoi confronti. Ad oggi però il suo futuro è tutto da decidere. Il giocatore è attualmente svincolato dopo la scadenza dell’accordo con l’Atletico Madrid. Secondo Sky Sport quest’ultimo avrebbe inoltre rifiutato il Bologna, pertanto sarebbe ancora alla ricerca di una squadra per ripartire la prossima stagione.

Di seguito quanto si legge in merito:

“Hermoso dice no al Bologna. Il difensore spagnolo, centrale e all’occorrenza terzino sinistro, vuole aspettare e valutare altre proposte. Classe 1995, cresciuto nel settore giovanile del Real e all’Atletico dal 2019, ha visto scadere il proprio contratto il 30 giugno scorso. La trattativa, già difficile in partenza, può quindi considerarsi chiusa. Il Bologna continuerà quindi la sua ricerca per un difensore dopo la partenza di Calafiori in Premier all’Arsenal.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Brest, la probabile formazione di Conte

Compleanno Conte, le parole di De Laurentiis

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi