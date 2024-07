Napoli-Brest, la probabile formazione di Conte

Il Corriere dello Sport ha riportato la probabile formazione del Napoli in occasione della sfida amichevole contro il Brest.

Napoli e Brest si sfideranno in amichevole a Castel di Sangro questa sera alle ore 20:00.

Di seguito la probabile formazione di Antonio Conte riportata da Il Corriere dello Sport:

“La quarta amichevole estiva, la seconda del ciclo abruzzese, andrà in scena oggi alle 20 (diretta app OneFootball) al Patini di Castel di Sangro contro una delle rivelazioni dell’ultima stagione: il Brest, terzo in Ligue 1 e qualificato alla prossima Champions. Un test molto indicativo, insomma, quello che il Napoli di Conte giocherà con i francesi a dieci giorni dall’esordio in Coppa Italia contro il Modena al Maradona. Ancora fuori Osimhen, da valutare Marin: per lui, spray sulla caviglia sinistra verso la fine della seduta pomeridiana di ieri, dopo una caduta nel corso delle esercitazione difensive (ma poca preoccupazione considerando che è uscito camminando da solo). A riposo Rrahmani.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Compleanno Conte, le parole di De Laurentiis

Gaetano obiettivo del Cagliari, si attende la giusta offerta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi