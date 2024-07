Gaetano obiettivo del Cagliari, si attende la giusta offerta

Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, continua ad essere un obiettivo del Cagliari. Il Napoli avrebbe intenzione di farlo partire, ma ancora non sarebbe arrivata un’offerta considerata idonea.

“Come già avevamo anticipato, dal ritiro di Dimaro sono emerse chiare indicazioni, con il Napoli che ha deciso di lasciar partire Gianluca Gaetano, considerato dal tecnico dei partenopei Antonio Conte tra i cedibili. La società, però, è disposta a cederlo solo di fronte a una lauta offerta (si parla di circa otto milioni più bonus), ma per il momento l’unica arrivata – che non ha soddisfatto per ora i parametri di Aurelio De Laurentiis – è quella del Cagliari; che non ha però mollato la presa. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il club sardo sta lavorando per trovare la quadra economica e formalizzare l’accordo di massima tra le parti, individuando una formula giusta che accontenti le società e ovviamente il calciatore, nel rispetto però dei parametri economici. A ogni modo, le parti non sono distanti.”

