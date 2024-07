Tuttomercatoweb.com – Biasin sicuro: “Conte per Lukaku deve attendere, ma arriverà”

Il giornalista Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per il portale online, ha commentato la situazione del mercato in casa Napoli: “Ma veniamo al sacro pallone e a una certezza: nessuna delle big affamate di tricolore ha ancora ultimato i lavori. Con Buongiorno e Rafa Marin la difesa è a posto, tocca sistemare l’attacco.

Per Victor Osimhen al momento non ci sono offerte valide e Romelu Lukaku deve attendere. Il belga arriverà? Sì, ci vorrà del tempo ma alla fine Conte avrà il suo bomber. In mezzo al campo si attende la cessione di Cajuste e si puntano Brescianini (molto forte e un filo sottovalutato) e Gilmour“.

