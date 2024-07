Ostigard: “A Napoli due anni meravigliosi, ma era ora di andare”

Leo Skiri Ostigard ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo il suo arrivo al Rennes ed ha anche parlato del suo percorso con il Napoli.

Nella giornata di oggi è stato ufficializzato il trasferimento di Leo Skiri Ostigard dal Napoli al Rennes.

Il difensore norvegese si prepara dunque ad una nuova esperienza e dopo il suo arrivo nel club francese ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato anche della sua esperienza in azzurro.

Di seguito le sue parole:

“Ho scoperto uno stadio molto bello, sono un uomo felice, non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione. Al Napoli ho trascorso due anni meravigliosi, ma sentivo che era arrivato il momento per cambiare per continuare a crescere. Ho avuto un ottimo feeling con la dirigenza del Rennes, voglio prenderemi le mie responsabilità per questo progetto. Sono qui per dimostrare le mie qualitàe aiutare il gruppo. Una nuova sfida in un nuovo paese, ma sono pronto.”

