Mercato Napoli, Venerato: “Quattro acquisti entro fine agosto”

Il giornalista Ciro Venerato ha riportato le ultime notizie relative al mercato del Napoli concentrandosi soprattutto sugli acquisti.

Il mercato del Napoli procede senza sosta ed il giornalista Ciro Venerato si concentra su quattro possibili acquisti che ci saranno entro la fine del mese di agosto.

Di seguito le sue parole ai microfoni del TGR:

“Lo avevamo detto lo scorso mercoledì. Il Napoli, stufo di attendere offerte congrue offerte da Parigi si è mosso da solo contattando diversi sodalizi europei di prima fascia. Visto l’interesse per Romelu Lukaku (bloccato da tempo), il Napoli ha provato a dialogare anche (ma non solo) con il Chelsea. Per adesso ci sarebbero solo schermaglie dialettiche, ma non c’è ancora accordo sulla valutazione del nigeriano. Intanto arrivano indirette conferme sulla potenziale richiesta della Società azzurra (70 milioni più Lukaku), ma da Londra non hanno ancora aperto. Possiamo garantire che il dialogo tra Napoli e Chelsea proseguirà, ma ci vorrà un po’ per trovare la sintesi. Senza escludere, nel frattempo, possibili inserimenti di altri club. Ad oggi la pista britannica non va cestinata data la situazione del belga che si è impuntato. Vuole solo lavorare con Antonio Conte. Un’arma in più per Aurelio De Laurentiis, Andrea chiavelli e Giovanni Manna. Sono stati bloccati anche Billy Gilmour e Marco Brescianini e sulle corsie resistono le candidature di Domenico Berardi e Davod Neres. Entro il 30 agosto Antonio Conte avrà altri quattro rinforzi, ma prima bisogna sfoltire la rosa.”

