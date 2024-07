Corriere dello Sport – Osimhen ha dubbi sul Chelsea: brusca frenata

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Victor Osimhen. Il giocatore, nei giorni scorsi, avrebbe riaperto i dialoghi con il Chelsea. L’attaccante, però, non è del tutto convinto del progetto dei Blues: “I club sono al lavoro, parlano e provano a studiare un piano. Ma il fatto è che Osi a differenza di Lukaku, in questo momento al lavoro in solitudine a Londra in attesa degli eventi, coltiva una serie di perplessità:

il Chelsea non sembra essere la prima scelta, anzi lo è sempre il Paris Saint-Germain, e senza il suo placet non potrà concretizzarsi alcuna operazione. Va da sé. Tra l’altro va ricordato che il Psg giocherà la Champions mentre il Chelsea disputerà la Conference e ha pure un salary cap nuovo di zecca. Fatto sta che Conte aspetta un centravanti titolare da inserire con i tempi giusti: e in un modo o nell’altro, Osimhen o Lukaku, vuole mettere un punto”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

