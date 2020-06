Argentina, c’è il primo calciatore positivo al Covid-19

Primo caso nel calcio Argentino

Arriva il primo caso di positività al Covid-19 nel calcio Argentino, si tratta di Augustin Cardozo. E’ lo stesso club, l’Atletico Tigre, che attraverso una nota diffusa sul web ha dato l’annuncio ufficiale. Si tratta del primo giocatore contagiato in tutta la Primera Division Argentina, che attualemte è fermo come i maggiori campionati in Europa.

