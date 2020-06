Il Real Madrid vuole Fabian Ruiz, proposto uno scambio con due giocatori

Il Real Madrid prova a strapapre Fabian Ruiz al Napoli

Come riportato dal portale spagnolo Defensa Central, è sempre più concreto l’interesse del Real Madrid nei confronti di Fabian Ruiz. Perez sembra intenzionato ad avviare una trattativa con De Laurentis, magari inserendo alcune contropartite tecniche. Le Merengues mettono sul piatto i cartellini di Nachoi Fernandez e quello di James Rodriguez, quest’ultimo trattato a lungo durante lo scorso mercato estivo. L’intenzione di Perez è quella di inserire i due giocatori, in modo da far abbassare le pretese economiche del Napoli. Resta da capire come la pensa De Laurentis, che nelle ultime settimane ha avviato i contatti con l’entourage di Fabian per il rinnovo del contratto.

