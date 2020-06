Coronavirus, il bollettino del 2 giugno – Numeri sempre più positivi

La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale nazionale della giornata odierna. In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 233.515 persone (+318) hanno contratto il virus (ieri +np).

I casi attuali sono +39.893 con un decremento di -1.474 (ieri +np);

I deceduti sono +33.530 con un incremento di +55 (ieri +np);

I guariti sono +160.092 con un incremento di +1.737 (ieri +np);

I ricoverati in terapia intensiva sono +408 (-16 rispetto a ieri).

Coronavirus, situazione regione Campania alle ore 17:00 del 2 giugno:

Totale tamponi: +206.834 (giorno prima +np);

Totale positivi: +4.809 (giorno prima +np);

Totale deceduti: +415 (giorno prima +np);

Totale guariti: +3.504 (il totale del giorno prima si era fermato a +np).

Il riparto dei “positivi” per provincia nella regione Campania

Provincia di Napoli: 2.617 (di cui 1.001 Napoli Città e 1.616 Napoli provincia)

Provincia di Caserta: 460

Provincia di Benevento: 208

Provincia di Avellino: 547

Provincia di Salerno: 686

Altri in fase di verifica Asl: 291

I dati Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti)

Lombardia 89.205 (+187, +0,2%; ieri +50)

Emilia-Romagna 27.828 (+19, +0,1%; ieri +19)

Veneto 19.162 (+8, +0,1%; ieri +2)

Piemonte 30.715 (+57, +0,2%; ieri +21)

Marche 6.734 (+4, +0.1%; ieri nessun nuovo caso)

Liguria 9.734 (+15, +0,2%; ieri +56)

Campania 4.809 (+3, +0,1%; ieri +4)

Toscana 10.117 (+10, +0,1%; ieri +3)

Sicilia 3.447 (+4, +0.1; ieri nessun nuovo caso)

Lazio 7.743 (+5, +0,1%; ieri +10)

Friuli-Venezia Giulia 3.276 (+2, +0,1%; ieri +1)

Abruzzo 3.249 (+4, +0,1%, ieri +1)

Puglia 4498(nessun nuovo caso, ieri +4)

Umbria 1.431 (nessun nuovo caso per il settimo giorno consecutivo)

Bolzano 2.598 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Calabria 1.158 (nessun nuovo caso per il sesto giorno di fila)

Sardegna 1.357 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Valle d’Aosta 1.187 (nessun nuovo caso; ieri +3)

Trento 4.432 (nessun nuovo caso; ieri +2)

Molise 436 (nessun nuovo caso per il quarto giorno di fila)

Basilicata 399 (nessun nuovo caso per il nono giorno consecutivo)

