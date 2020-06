Calciomercato – Il Napoli prova a soffiare Soumaoro a Preziosi per rimpiazzare la partenza di Koulibaly

Calciomercato – Il difensore del Lille, in prestito al Genoa, Adama Soumaoro, classe ’92, piace molto alla società del Presidente De Laurentiis e non è un segreto che, con la partenza di Kalidou Koulibaly, il Napoli sia alla ricerca di un difensore per sostituire il senegalese. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la società azzurra starebbe pensando di puntare proprio sul francese, nonostante il “Proveremo a trattenerlo” del presidente genoano Preziosi.

