Inzaghi: “Napoli a ritmi elevati. Scudetto? C’è spazio per tutti”

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, in conferenza stampa prima del match di domani contro il Salisburgo:

Ci saranno acquisti per gennaio?

“Ho la fortuna di avere una società alle spalle che è sempre attenta a ciò che succede sul mercato. Quello che conta è cercare di lavorare nel migliore dei modi per arrivare al quattro gennaio”.

Questa Inter può vincere il campionato?

“È un augurio e una speranza. Il Napoli ha fatto un percorso importante, ne mancano ancora 23 alla fine, c’è spazio per tutti“.

Che errori non bisogna ripetere? Cosa si aspetta in questo gennaio di fuoco?

“Avremo un gennaio molto impegnativo. Abbiamo visto che in 15 partite ci sono state 10 vittorie che però non bastano, il Napoli sta andando a ritmi elevatissimi, dobbiamo farci trovare pronti: con queste medie 30 punti non sono sufficienti”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, il Napoli su Marcos Thuram. Affare a costo zero

Il Napoli sta cercando di convincere Demme a restare

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fisco: frode carosello nel Nisseno,cartiera anche all’estero