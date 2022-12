Calciomercato, il Napoli su Marcos Thuram. Affare a costo zero

Marcos Thuram piace al Napoli

Il Napoli continua a monitorare il mercato, l’ultimo nome accostato agli azzurri è quello di Marcos Thuram attaccante del Mönchengladbach. Ecco quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Al Napoli piace Marcos Thuram che al Borussia ha segnato 41 gol in 119 partite e che a giugno prossimo si prende praticamente gratis, perché nessuno è perfetto e ormai così vanno le cose ovunque. Thuram è stato accostato ovunque, ovviamente, Inter compresa, ha un mercato tutto suo, per evidenti qualità, ha un curriculum vitae impressionante ed una versatilità che conquista a vista d’occhio ma è anche il più pagato del club tedesco. Sarebbe un dettaglio, se il Napoli non avesse stabilito il proprio tetto salariale intorno ai 3,5: ma per ora è un elemento che sta lì, in attesa di capire cosa eventualmente possa succedere. Ma Thuram è tentazione fortissima per chiunque e il Napoli se ne sta lì, a fare le proprie valutazioni, aspettando che il calciatore scelga il proprio destino”

