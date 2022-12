Ilic in pole se parte Demme: è l’affare più probabile a gennaio

Diego Demme sarebbe pronto a lasciare il Napoli già nella prossima sessione di mercato invernale. Il Napoli, dal canto suo, avrebbe anche già deciso su chi puntare come papabile sostituto: si tratterebbe di Ivan Ilic. Questo è quanto riportato dal quotidiano, in merito al giovane talento dell’Hellas Verona:

“Il serbo Ivan Ilic, scuola Manchester City, è al suo terzo campionato di Serie A, nonostante abbia solo 21 anni. È il classico centrale in mediana, davanti alla difesa, molto efficace in fase passiva e abbastanza lineare nello sviluppo del gioco. Già nel giro della nazionale, e al Mondiale ha anche giocato mezz’ora contro il Brasile. Una buona esperienza per un giovane che a Verona ha mostrato personalità e continuità.

Dei profili seguiti forse è quello più vicino a una eventuale operazione, visto che Diego Demme potrebbe decidere di lasciare il Napoli per avere più spazio. Comunque resterà un obiettivo pure in estate”.

Fonte foto: Instagram @i.ilic14

