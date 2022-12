Dalla Spagna: il Napoli sonda il terreno per Kessie

Il Napoli sarebbe interessato all’ex Milan Frank Kessie

Tiene banco in casa Barcellona il futuro di Franck Kessie. Stando a quanto riportato dal portale spagnolo Relevo, oggi ci c’è stato un incontro nella sede del club blaugrana tra il DS Mateu Alemany, e George Atangana agente dell’ex Milan per discutere della sua situazione. In caso di addio alla Liga ci sarebbero diversi club interessati in Premier League e anche due italiani: L’Inter ed il Napoli, per gli azzurri però l’affare sarebbe fattibile soltanto in prestito.

Fonte foto: Instagram @fcbarcelona

