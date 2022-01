Dani Alves: “Il miglior calciatore della storia è Leo Messi”

Il terzino brasiliano dice la sua su chi è il miglior calciatore di tutti i tempi

Dani Alves ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Catalunya. Nel suo intervento il laterale difensivo da poco tronato al Barcellona ha detto che secondo lui Lionel Messi è il miglior giocatore della storia del calcio, anche superiore a Diego Armando Maradona.

Queste le sue parole:

“Messi è il calciatore più forte nella storia del calcio. È strano essere qui e non vederlo, non averlo fa un certo effetto. Gli ho detto la stessa cosa che mi disse quando me ne sono andato. Non c’è alcun posto dove si possa star meglio che a Barcellona. Sarebbe fantastico se tornasse e finisse la sua carriera qui”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Salernitana, altro giocatore positivo al Covid-19

Zapata può andare al Newcastle, l’Atalanta apre alla cessione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Grecia: consegnati jet Rafale francesi, li accoglie premier