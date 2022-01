Europa League: alcuni giocatori del Barcellona possono saltare il Napoli, ecco perché

I blaugrana potrebbero perdere altri pezzi importanti dopo l’infortunio di Umtiti

Tancredi Palmeri parla della prossima sfida di Europa League tra Napoli e Barcellona. Stando a quanto scritto dal giornalista sul network beIN Sports i blaugrana potrebbero perdere alcuni giocatori per la gara di ritorno al Maradona. Infatti, per le nuove restrizioni anti-Covid vigenti in Italia, i calciatori che non sono vaccinati con una terza dose o che non hanno contratto il virus 6 mesi prima, non potranno pernottare in un hotel in Italia.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Salernitana, altro giocatore positivo al Covid-19

Zapata può andare al Newcastle, l’Atalanta apre alla cessione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Grecia: consegnati jet Rafale francesi, li accoglie premier