Fedele: “Inutile lodare Gattuso, la sua intenzione era farsi cacciare”

L’opinionista Enrico Fedele ha parlato di Rino Gattuso ai microfoni di Radio Marte.

“Adesso Gattuso è lodato da tutti, ma lui ha agito d’astuzia. Se ha fatto determinate dichiarazioni è stato perché voleva farsi cacciare. Ha voluto dire ‘mandami via tu altrimenti da solo non me ne vado’. È stata una provocazione. Lo scopo della squadra è prendersi il quarto posto: non mi interessano le Coppe ma dobbiamo andare in Champions League, altrimenti la squadra verrà diminuita. Anche se vincesse lo Scudetto, Gattuso dovrà comunque maturare; non credo sia stato un signore. Anche a me piacerebbe se vincesse tutte le gare, ma poi dovrà prendere una strada diversa.”

