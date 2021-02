Alvino: “Basta discutere su Gattuso, pensiamo alla gara di questa sera”

Il giornalista Carlo Alvino ha espresso il suo disaccordo sulla continua messa in discussione del tecnico Gattuso.

Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss ed ha parlato della situazione che ha coinvolto Gennaro Gattuso. Il giornalista considera un’esagerazione tutto ciò che sta accadendo intorno al tecnico azzurro ed aggiunge che i tifosi farebbero meglio a sostenere il Napoli, che questa sera scenderà in campo contro l’Atalanta.

“Non discutiamo più su Gattuso, non parliamo di sostituti sulla panchina azzurra. Oggi il Napoli disputerà una gara fondamentale; potrebbe accedere alla finale di Coppa Italia per la seconda volta in due anni. Mi rivolgo a chi mette in discussione il nostro allenatore: Conte è stato eliminato in Europa e su di lui non si discute. Guadagna su per giù un milione al mese. Non voglio mettere in mezzo altre persone ma devo farlo per proteggere il Napoli perché tutto ciò mi infastidisce. Perché i quotidiani del Nord non parlano delle squadre che si trovano lì invece di attaccare in Napoli?”

