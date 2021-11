Franck Ribery e il Napoli, spunta un retroscena

Franck Ribery, accostato al Napoli prima dell’approdo alla Salernitana.

Gianluca Di Marzio nel suo ultimo libro “Grand Hotel Calciomercato” si è soffermato su un eventuale arrivo dell’attaccante francese al Napoli.

Come cita il giornalista Sky, Gianluca Di Marzio nel suo ultimo libro, il procuratore di Franck Ribery propose a De Laurentis il suo cartellino, ma il patron azzurro pur sapendo il valore e l’esperienza dell’attaccante decise di non acquistarlo, sia per i suoi 38 anni e sia per la concorrenza che avrebbe trovato in attacco. Ribery quindi scelse di trasferirsi alla Salernitana ricevendo il grande calore dei tifosi allo stadio Arechi.