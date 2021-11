Jorginho: “Ho amato Napoli, mi rammarico per lo Scudetto del 17/18”

L’ex giocatore del Napoli ripercorre il percorso fatto con la squadra azzurra.

Jorginho, giocatore del Chelsea e della Nazionale ha rilasciato un’intervista a France Football. Tra i tanti argomenti toccati c’è anhe il suo percorso con il Napoli.

“È stata un’esperienza favolosa. Napoli non è Italia, è un mondo a parte. Ho amato squadra e città. Dopo sei mesi però ho fatto un errore, sono andato in vacanza in Brasile per 30 giorni. Poi al ritorno mi sono infortunato ed ho perso il mio posto. Benitez mi scartava e faceva bene. Me ne stavo andando ma poi con Sarri tutto è cambiato. Nel suo schema mi sono inserito perfettamente e per tre stagioni abbiamo lavorato benissimo. Ancora oggi mi rammarico però di non aver vinto lo Scudetto nella stagione 2017/2018.”

