Fabian-Napoli, per ora nessun contatto per il rinnovo: la situazione

Il Corriere del Mezzogiorno si concentra sulla situazione di Fabian Ruiz in casa Napoli.

Il contratto che lega Fabian Ruiz al Napoli è vicino alla scadenza, si parla infatti di un altro anno. Nonostante ciò il rinnovo del centrocampista spagnolo non è ancora stato definito per bene. Secondo il Corriere del Mezzogiorno l’ultima volta che la questione è stata toccata è stato nel periodo precedente la pandemia.

“Fabian Ruiz ha iniziato la stagione con il morale a terra dopo l’Europeo deludente, caratterizzato anche dal conflitto con Luis Enrique che, infatti, non l’ha più convocato. Spalletti l’ha messo al centro del gioco, con Anguissa al suo fianco è iniziata una nuova vita per lo spagnolo che si muove da regista, è il centrocampista che ha toccato più palloni in Serie A con il 93% di precisione. Tre gol e assist completano il bagaglio di Fabian che spera di ritrovare la Roja. Sul contratto è tutto fermo, la scadenza è a giugno 2023, gli ultimi contatti per un eventuale rinnovo risalgono al periodo pre-pandemia.”

