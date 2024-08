Rai – Conte contrario all’arrivo di Arthur, Manna torna su Gilmour

Il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, ha confermato l’impossibilità di vedere Arthur con la maglia del Napoli. Antonio Conte ha bocciato l’affare sul nascere. L’operazione non si farà, poiché spera ancora di poter avere Gilmour a centrocampo. Il giocatore, inoltre, ha chiesto ancora di essere ceduto al Napoli, e a questo punto, il Brighton potrebbe decidere di chiedere un ulteriore rialzo ai partenopei.

Conte, inoltre, è in attesa di novità per quanto riguarda Ebimbe. Nella lista spunterebbe anche il profilo di Lirola, in più si potrebbe sbloccare l’uscita di Zerbin verso Monza. Due giorni fa, aveva bloccato la sua partenza.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cessione Osimhen, il Chelsea pronto al sorpasso all’Al Ahli per l’attaccante azzurro

Napoli su Amrabat, si pensa ad uno scambio con la Fiorentina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi