Sky Sport DE – Ebimbe, obiettivo lontano: è destinato a restare all’Eintracht Francoforte

Junior Dina Ebimbe non diventerà con facilità un giocatore del Napoli. Dalla Germania sono convinti che rimarrà all’Eintracht Francoforte, poiché il club non accetta le condizioni proposte dal Napoli. I partenopei avrebbero chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto, proprio per questo motivo, non vi è alcun accordo tra le parti. Il tempo stringe e la fine del mercato estivo si avvicina. L’ipotesi che il Napoli possa rimanere senza un esterno destro, oltre Mazzocchi, è sempre più concreta.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cessione Osimhen, il Chelsea pronto al sorpasso all’Al Ahli per l’attaccante azzurro

Napoli su Amrabat, si pensa ad uno scambio con la Fiorentina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi