De Maggio rivolge un appello pubblico a De Laurentiis, la richiesta

Walter De Maggio rivolge un appello a De Laurentiis nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, di seguito le sue parole:

De Maggio:

“Sento di rivolgere un appello pubblico a De Laurentiis. Domenica prossima c’è Napoli-Samp e sarà l’ultimo match in Serie A di Quagliarella. Ci siamo rimasti male quando andò via, poi sono stati svelati i motivi, ovvero lo stalker che gli ha complicato la vita. Mi piacerebbe che oltre alla festa generale ci siano 5 minuti tutti per Quagliarella, tutto lo stadio a urlare ‘Fabio, Fabio’ perché lo merita, ha fatto una carriera straordinaria ed è un ragazzo d’oro”.

