Napoli, tatuaggio anche per Spalletti! Il mister si tatua la vittoria dello Scudetto

Napoli, Spalletti celebra la vittoria dello Scudetto con un tatuaggio

Anche Luciano Spalletti, dopo Di Lorenzo, Politano e altri azzurri, ha deciso di celebrare la vittoria dello Scudetto con un tatuaggio. Il mister oltre il tricolore, ha affiancato anche il logo del Napoli. A diffondere la notizia è stato l’artista Valentino Russo, che ha pubblicato un post su Facebook accompagnato dalle foto del lavoro realizzato:

“La maggior parte delle volte non ho nemmeno il tempo di pensare a quello che sto facendo e dove sto arrivando. Mi soffermo e dico cavolo arrivare qua per me forse è anche troppo, ieri ho passato una delle giornate che mi ricorderò a vita. Per tanti può essere scontato soprattutto per chi è in questo mondo. Per me essere partito dal nulla ed essere chiamato da Luciano Spalletti, è stata una grande soddisfazione, ma non perché si è tatuato attenzione. Ma perché è il primo tatuaggio della sua vita, è un tatuaggio dedicato alla vittoria del Napoli dopo 33 anni, un evento che rimarrà per sempre indelebile. Ho conosciuto veramente una persona unica, ha un umiltà incredibile e la sua ironia e inconfondibile. Voglio veramente ringraziarti per come mi hai trattato, e per avermi fatto sentire come a casa mia ci vedremo sicuramente presto. Orgoglioso e onorato di averti conosciuto.”

Ecco le foto pubblicate sul profilo personale di Valentino Russo:

Fonte immagine in evidenza: Flikr.com

