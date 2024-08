Il Mattino – Occhio agli svincolati: spunta Candreva per la fascia destra

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla necessità del Napoli, di prendere un sostituto di Pasquale Mazzocchi sulla fascia destra. Il nuovo profilo che viene accostato ai partenopei, è quello dell’ex Salernitana, a oggi svincolato, Antonio Candreva. Il 37enne è gestito dal procuratore Pastorello, lo stesso di Meret e Lukaku. Insomma, l’ex Inter, sarebbe una soluzione dell’ultimo minuto, qualora l’affare per Ebimbe non dovesse andare in porto.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cessione Osimhen, il Chelsea pronto al sorpasso all’Al Ahli per l’attaccante azzurro

Napoli su Amrabat, si pensa ad uno scambio con la Fiorentina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi