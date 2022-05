Calciomercato, Sirigu offerto al Napoli come secondo portiere

Secondo Nicolò Schira il portiere Salvatore Sirigu sarebbe stato offerto al Napoli.

Nei giorni scorsi si è discusso abbastanza della situazione portieri in casa Napoli. Attualmente la permanenza di David Ospina ed Alex Meret non è infatti sicura. Quest’ultimo è disposto a rimanere in casa azzurra solo se gli offrono continuità in mezzo al campo, mentre per quanto riguarda il portiere colombiano recentemente si è parlato di rinnovo.

Il giornalista Nicolò Schira ha pubblicato una notizia che ha in qualche modo a che fare con la situazione portieri in casa Napoli. Secondo Schira il portiere Salvatore Sirigu sarebbe stato offerto al club.

Di seguito la sua pubblicazione:

