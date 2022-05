Napoli, la squadra è tornata in campo: il report dell’allenamento

La SSC Napoli ha riportato la seduta di allenamento odierna della squadra.

La SSC Napoli è tornata in campo per allenarsi in vista della sfida contro lo Spezia, ultima di campionato. Come sempre la SSC Napoli ha resto noto ciò che è avvenuto durante l’allenamento a Castel Volturno. Prosegue il lavoro di prevenzione per Giovanni Di Lorenzo e Victor Osimhen, rispettivamente in palestra ed in piscina.

Ecco il report completo:

📌 La squadra è tornata in campo. 💙 #ForzaNapoliSempre https://t.co/hRXlYPKyaM — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 18, 2022

