Napoli: summit tra ADL e Spalletti, si parlerà anche di mercato

Nella giornata di domani ci sarà un vertice tra il presidente del Napoli ed il suo tecnico

Sky Sport riferisce di un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti. Il summit dovrebbe avvenire domani alle ore 18.00 e lo scopo di questo sarebbe gettare le basi per la prossima stagione, che vedrà il Napoli impegnato in Champions League. Stando a quanto risulta alla redazione di Sky nel vertice tra i due si parlerà dei progetti del club partenopeo, ma anche di mercato e delle tante situazioni ancora in ballo in chiave rinnovi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Attività extra calcio di ADL peggiorate: FilmAuro in rosso, Napoli il bene più rilevante. Le cifre

Alvino sul mercato Napoli: “Mertens rinnova, Fabian Ruiz no: prenderei di corsa Cavani”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici