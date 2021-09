Gravina frena sulla riapertura al 100% degli stadi, deciderà il CTS

Gravina frena per la riapertura completa degli stadi

A margine del consiglio federale svolto in mattinata, il presidente della FIGC Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla questione della riapertura degli stadi. Ecco quanto dichiarato:

“Quando ci aspettiamo il 100% della capienza per gli stadi? Il CTS non ci ha sentito prima e non lo farà nemmeno sul 100%, me lo aspetto in tempi rapidi. Detto questo, aspettiamo un provvedimento per il 75% che ancora non c’è, poi affronteremo anche quello. Fatta questa doverosa premessa, non facciamolo diventare un riferimento indispensabile nelle nostre priorità. E ve lo dico perché in molti stadi nemmeno con il 50% si è arrivati al sold out.”

