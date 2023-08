Napoli-Lazio, ballottaggio tra Olivera e Mario Rui

Per la sfida tra Napoli e Lazio Rudi Garcia dovrà decidere se schierare in campo Mario Rui oppure Mathias Olivera.

La sfida di campionato tra Napoli e Lazio verrà disputata il prossimo sabato presso lo Stadio Diego Armando Maradona. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha riportato qualche notizia sul match, in particolare su un ballottaggio in difesa su cui il tecnico Rudi Garcia è chiamato a decidere. Quest’ultimo riguarda i terzini Mario Rui e Mathias Olivera: il nuovo tecnico dunque non avrebbe ancora deciso chi dei due schierare in campo dal primo minuto.

Dal noto quotidiano si legge:

“Il resto comparirà (forse) nelle quarantotto ore che separano dalla Lazio, nascosta tra le casacchine della pretattica che appartiene al calcio da sempre: stavolta, i ballottaggi sembrano inizialmente ridotti (probabilmente ce n’è uno, in difesa, a sinistra, tra Olivera e Mario Rui), oppure persino nessuno, perché il Napoli di domenica scorsa è bastato per riempire gli occhi e pure le statistiche.”