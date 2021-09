Dall’Inghilterra sicuri, tentativo di Paratici per portare Insigne al Tottenham

Paratici ci prova per Insigne

Secondo a quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Mail, Paratici è pronto a fare un tentativo per Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro non ha ancora rinnovato con il Napoli, con il suo contratto in scadenza a giugno 2022 l’ex ds della Juventus potrebbe provarci già a gennaio. Anche se le ultime notizie parlano di un riavvicinamento tra Insigne e De Laurentiis, non è scontato che il Tottenham di Paratici possa fare un tentantivo.

