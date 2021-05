Gattuso saluta il Napoli con una lettera: “È stato bellissimo allenare”

Gennaro Gattuso saluta tutta la società del Napoli con una commovente lettera.

Gennaro Gattuso non è più l’allenatore del Napoli. L’ex tecnico azzurro ha salutato tutti i componenti della società azzurra attraverso una lunga e commovente lettera. Gattuso ringrazia tutti per l’opportunità, affermando che non scorderà mai l’esperienza che ha fatto. Inoltre, menziona anche la città di Napoli ed i suoi tifosi unici

La SSC Napoli ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale ciò che ha scritto Gattuso.

