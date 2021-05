Mercato Napoli: Zaccagni e De Paul primi obiettivi, ma il prezzo è alto

Zaccagni e De Paul sono considerati i primi obiettivi di mercato del Napoli, ma il prezzo richiesto dalle Società è molto alto.

Aurelio De Laurentiis sarebbe interessato a portare al Napoli sia Mattia Zaccagni, centrocampista dell’Hellas Verona, sia Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese. Tuttavia ci sarebbe un problema: il prezzo complessivo dei giocatori sarebbe molto alto. Ce ne parla l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

“I primi della lista del Napoli sono Mattia Zaccagni e Rodrigo De Paul. Le trattative con Verona e Udinese sono ancora alle schermaglie iniziali, ma il club azzurro ha individuato in questi due profili, quelli giusti per poter ripartire. Si tratta di due giocatori diversi, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche economico. Zaccagni, infatti, costerebbe circa 20 milioni di euro, mentre De Paul almeno il doppio. L’Udinese è bottega carissima, ma De Laurentiis spera di poter contare sul rapporto di vecchia data con la famiglia Pozzo per ottenere un piccolo sconticino.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ULTIM’ORA: Clamoroso salta l’affare Conceição, il Napoli fa dietro front

Napoli, mercoledì annuncio e firma di Sergio Conceicao alla Filmauro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: a Madrid primo giorno senza nessun limite di mobilità