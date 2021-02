Napoli: continua la maledizione degli infortuni, Demme out anche per il Granada

Rino Gattuso dovrà fare a meno del centrocampista tedesco anche in per il match di Europa League

Nel momento più complicato per il Napoli, Rino Gattuso perde un altro giocatore che sarà costretto a restare ai box a lungo. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta infatti che Diego Demme, già costretto a non partecipare al match di domani sera contro la Juventus dovrà saltare anche la partita di Europa League contro il Granada, andata dei sedicesimi di finale, in programma giovedì prossimo in Spagna. Questa assenza, insieme a quella di Hysaj, si va ad unire a quelle di Mertens, Manolas, Koulibaly e Ghoulam.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bonucci: “Litigio tra Agnelli e Conte? Brutto episodio, c’è poco da aggiungere”

Venerato: “Napoli-Juve non sarà decisiva per Gattuso”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Gb: Meghan vince causa contro il Mail