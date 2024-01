Napoli, Dendoncker sarà già a disposizione per la gara contro la Lazio

Napoli, Dendoncker pronto per la Lazio

Il Napoli nella giornata di ieri ha perfezionato l’acquisto del centrocampista belga Leander Dendoncker, che in mattinata dovrebbe già svolgere le visite mediche per poi essere a disposizione di Walter Mazzarri. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’ormai ex Aston Villa sarà inserito anche nella lista dei convocati per la prossima sfida di campionato contro la Lazio. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

Un belga che arriva dall’Aston Villa in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. La trattativa per il giocatore delle Fiandre, 119 minuti in 21 giornate di Premier, è già stata definita: è atteso oggi a Roma per le visite mediche. Napoli, per lui, dovrà insomma essere terra di riscatto. Arriva in prestito e dovrà convincere De Laurentiis ad esercitare a giugno l’opzione per riscattarlo, versando 10 milioni all’Aston Villa. Oggi, nel frattempo, sosterrà le visite mediche a Villa Stuart, poi a piazza Venezia, in Filmauro, per firmare. E dritto a Napoli da Mazzarri: domenica con la Lazio, se tutto andrà come deve, potrebbe anche accomodarsi in panchina e cominciare l’avventura all’Olimpico”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Clamoroso Serie A: arbitro denuncia anomalie del sistema

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Deva Cassel e il fidanzato Saul Nanni, la prima uscita di coppia è alle sfilate di Parigi