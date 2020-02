Napoli, Insigne e Koulibaly potrebbero non farcela per il Cagliari

Koulibaly sta meglio e anche Insigne non se la passa poi così male, però è il caso di aspettare ancora, d’avere sensazioni più limpide ancora e poi decidere. Il turn-over è un caposaldo di questo terzo Millennio, va sistemato dentro al programma e non consente deroghe: a san Siro, l’altra sera, Insigne s’è dovuto arrendere a un’infiammazione a un ginocchio, evolutasi tra domenica e martedì; e Koulibaly, che è rimasto per due mesi a guardare, conviene «gestirlo» per riconsegnarlo ai suoi standard abituali.

Gli interrogativi non mancano ma rientrano nelle dinamiche di una stagione che ora si va intensa, richiede anche di ascoltare le reazioni del corpo, per non sottoporlo a stress, e Koulibaly e Insigne, possono essere (eventualmente) anche attesi per un’altra settimana, essendoci cinque giorni a separare il Cagliari dal Brescia. Ma l’ottimismo s’avverte.

Fonte Corriere Dello Sport