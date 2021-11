De Laurentiis: “Il mito non si discute, Diego resterà sempre il Pibe de Oro”

Aurelio De Laurentiis, ricorda Diego Armando Maradona.

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, presente insieme al figlio ai Quartieri Spagnoli per ricordare Diego Armando Maradona, ecco le sue parole:

“Il mito non si discute, è come gli dei dell’Olimpo. Non c’è nessuno che lo possa imitare. Diego è e resterà sempre il Pibe de Oro. E’ proprio un peccato non averlo ancora qui con noi. Maradona riesce tutt’oggi a sprigionare tantissima energia, le persone lo adorano: basti vedere in quanti sono venuti qui dall’Argentina. Il Museo Maradona allo stadio? Posso annunciarvi che stiamo lavorando per portare lo stadio agli alti livelli che merita. Servirà un po’ di tempo, bisogna avere pazienza. Fortunatamente, il nuovo Sindaco mi ha contattato per assicurarmi di voler fare le cose nel minor tempo possibile, abbiamo invitato il presidente FIFA Gianni Infantino ed il presidente FIGC Gabriele Gravina, oltre a Luigi De Siervo della Lega Serie A e tanti altri. Questi ultimi hanno dato conferma, Infantino non ancora. Abbiamo invitato anche grandi allenatori e gli ex compagni di Diego per ricordarlo nel miglior modo possibile”.