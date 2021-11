Calciomercato Napoli, Marchetti: “Reinildo Mandava è un operazione che può essere chiusa a gennaio”

Calciomercato Napoli, Reinildo Mandava a gennaio.

Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato, nel corso della trasmissione Marte Sport live ha rilasciato alcune dichiarazioni, ecco quanto detto:

“Il Napoli potrebbe aggiungere un centrocampista in più o un terzino sinistro. Reinildo Mandava è un’operazione che potrebbe essere chiusa già a gennaio? Sì, è uno dei giocatori sui quali il Napoli sta lavorando. Può concludersi a gennaio, ma non sappiamo quanto siano vicini, non è una trattativa in via di definizione”