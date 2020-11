Napoli, gli Ultras vogliono entrare al San Paolo. Colloqui in corso

Napoli, la richiesta degli Ultras

Secondo quanto riportato da Teleclubitalia, ci sarebbero colloqui in corso tra gli Ultras del Napoli e alcuni esponenti delle istituzioni. I gruppi organizzati del tifo azzurro, avrebbero richiesto la possibilità di poter entrare all’interno del San Paolo per realizzare una coreografia in memoria di Maradona.

