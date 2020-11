NAPOLI-RIJEKA – Le formazioni ufficiali

Napoli-Rijeka – È quasi tutto pronto allo stadio San Paolo di Napoli per il match valido per la 4^ giornata del Gruppo F di Europa League tra il Napoli di Gattuso e il Rijeka di Simon Rozman. Dopo tre gare disputate, la classifica vede gli azzurri con 6 punti (2 vittorie ed 1 sconfitta) mentre i croati sono a caccia del loro primo punto (3 sconfitte). Squadre in campo alle ore 21:00.

Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna.

A disp: Contini, Ospina, Mario Rui, Fabian Ruiz, Lozano, Mertens, Insigne, Manolas, Lobotka.

All. Gattuso

RIJEKA (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Velkoski, Galovic, Smolcic, Anastasio; Muric, Cerin, Loncar, Stefulj; Andrijasevic.

A disp: Nwolokor, Frigan, Braut, Yateke, Raspopovic, Hodza, Putnik, Frigan.

All. Rozman